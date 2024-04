Porto di Napoli - nave contro banchina al Molo Beverello | 10 feriti in ospedale

“La nuova stazione marittima del molo Beverello è pronta e funzionante con tutti i servizi. Non c’è nessuna utenza che non sia già stata attivata. Siamo in linea con tutte le fasi di attuazione del ... (ildenaro)

A Napoli corteo per la Palestina e contro il G7 a Capri: “Fermiamo il genocidio” - Corteo a Napoli per chiedere la fine del genocidio in Palestina, ma anche striscioni contro il G7 in corso a Capri e di solidarietà agli studenti della ...fanpage

Nave contro banchina al Porto di Napoli, circa 30 passeggeri feriti: volati a terra dopo il forte schianto - La nave veloce Isola di Procida partita da Capri ha urtato una banchina al Molo Beverello a Napoli durante le operazioni di ormeggio. Secondo le prime notizie, ci sono dieci feriti con ...leggo