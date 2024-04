Porta a Porta - polemiche per la puntata sull’aborto con ospiti solo uomini La Presidente Rai richiama Vesp - la replica del conduttore

(Di venerdì 19 aprile 2024)LaRai Marinella SoldiBrunoa dopo ladi ieri sera di, in cui si è parlato di aborto conin studio soltanto. Laha ricordato ale giornalista di Rai 1 il ruolo fondamentale del servizio pubblico, soprattutto su un tema così sensibile che chiama in causa il corpo delle donne. Laha scatenato un dibattito anche politico, dove le accuse nei confronti dia sono arrivate da diversi partiti, a cominciare dal PD: “Cinquein studio a discutere di aborto: la ...

Genova 19 aprile 2024 - Un'azione perfetta per decide re un match altrimenti bloccato per entrambe le formazioni. La Lazio sbanca il Ferraris , superando il Genoa per 0-1 grazie al gol di Luis ... (sport.quotidiano)

Oggi Beatrice Luzzi ha condiviso nelle sue Instagram un comunicato, che recita: In relazione a quanto emerso sui vari social network, riguardo le dichiarazioni di una ex concorrente del Grande ... (isaechia)

Presidente Rai richiama Bruno Vespa per dibattito su aborto con soli uomini: “Abbiamo un ruolo fondamentale” - La presidente Marinella Soldi richiama il conduttore dopo lo spiacevole dibattito a Porta a Porta sul tema dell'aborto con soli sette uomini in studio ...fanpage

Lazio corsara col Genoa (0-1): Luis Alberto Porta momentaneamente i biancocelesti a tre punti dal 5° posto - Il più discusso decide il match. Luis Alberto si prende le luci dei riflettori di nuovo, ma stavolta con un gol decisivo per la corsa all'Europa della Lazio. Ecco spiegata la ...ilmessaggero

Trump, uomo si dà fuoco davanti al tribunale di New York: Portato via in ambulanza - Una persona si è data fuoco fuori dal tribunale di New York dove è in corso il processo a Donald Trump. La polizia ha cercato di spegnere le fiamme sul corpo. Trump ...ilmessaggero