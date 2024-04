Pooh in concerto nell’estate 2024 - aggiunta la data zero | il calendario completo

(Di venerdì 19 aprile 2024) ROMA – Manca sempre meno all’inizio del tour “Amici X Sempre Estate” che prenderà il via l’11 e il 12 giugno dalle Terme di Caracalla di Roma e che vedrà iprotagonisti di oltre 20 date nelle location più belle d’Italia. Si aggiunge un nuovo appuntamento l’8 giugno all’Arena del Mare 42°15° di Termoli (CB) per ladi questo tour che si preannuncia imperdibile. Questo ildel tour, un vero e proprio viaggio nella grande bellezza italiana attraverso la musica di una delle band più longeve e amate dal pubblico: 08-06-– TERMOLI (CB) – ARENA DEL MARE 42°15° () 11-06-– ROMA – TERME DI CARACALLA 12-06-– ROMA – TERME DI ...

