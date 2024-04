Polizze morte e salute | aumentano i costi in Italia

(Di venerdì 19 aprile 2024): secondo le analisi degli esperti, gli aumenti deiassicurativi sono in crescita anche nel settore dellain: nei tre mesi iniziali del 2023, igenerali nel settore dellasono aumentati nella categoria malattia del ben 12,7% mentre igenerali sono cresciuti del 3,0% nella categoria L'articolo proviene da Tenacemente.

Nel rischio demografico la natura assicurativa delle Polizze unit linked - La Cassazione torna sul punto dopo che sia le Sezioni Unite civili, sia la Corte di Giustizia Europea si erano ...professionefinanza

viteSicure trionfa all’Insurance Communication Grand Prix per il secondo anno di fila - L’insurtech italiana specializzata nel settore vita protezione è stata premiata ieri sera nella categoria “Comunicazione social media” per la campagna 2023 “Abbonati al futuro”.insurzine

Polizze VITA, LA PRESCRIZIONE NON PUÒ ESSERE BREVE - La Corte d’appello inoltre constatava l’irragionevolezza dei termini di devoluzione dei benefici caso morte non riscossi al Fondo Polizze dormienti per effetto del breve termine prescrizionale, ...insurancereview