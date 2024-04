(Di venerdì 19 aprile 2024) L'che si èfuori dal tribunale di New York, dove era in corso il processo a Donald Trump, è in. Lo ha detto lain auna conferenza stampa, assicurando che "non ci sono minacce" per la città dopo l'incidente. "Al momento non ci sono minacce alla sicurezza pubblica, ma c'è da aspettarsi un aumento del traffico nell'area", ha spiegato il vice commissario Kaz Daughtry.

rabbia e caos a Sydney dove un uomo ha accoltella to diverse persone, tra cui il vescovo Mar Mari Emmanuel, durante la messa in una chiesa nel sobborgo di Wakeley. Secondo quanto riportano i media ... (open.online)

Trump, cospirazionista si dà fuoco davanti al tribunale di New York: è in condizioni critiche - Dramma durante la quarta udienza del processo a New York contro Donald Trump per il caso della pornostar Stormy Daniels. Proprio mentre veniva completata la giuria, un uomo ...ilgazzettino

Polizia Ny, l'uomo che si è dato fuoco è in condizioni critiche - L'uomo che si è dato fuoco fuori dal tribunale di New York, dove era in corso il processo a Donald Trump, è in condizioni critiche. Lo ha detto la Polizia in auna conferenza stampa, assicurando che "n ...ansa

New York, un uomo si dà fuoco fuori dal tribunale del processo a Trump - Il 37enne è stato trasportato d’urgenza in ospedale: in un biglietto ha affermato di essersi immolato come “atto estremo di protesta”. Tycoon informato dell’episodio ...ilgiornale