Polizia locale Infrazioni record Sono 212mila

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 19 aprile 2024)in festa per il 150esimo della fondazione del Corpo. L’evento è stato celebrato ieri mattina in Loggia, alla presenza delle autorità - sindaco Laura Castelletti in testa - e di sera con un concerto della Banda Isidoro Capitanio in San Barnaba. L’occasione è servita al comandante, Marco Baffa, per tirare le somme delle attività che nel 2023 hanno più impegnato i poliziotti di prossimità - 314 uomini, di cui 216 agenti -, vocazione poliedrica nel presidio del territorio. Le violazioni al Codice della strada rimangono una fetta importante del lavoro della Municipale, che nel 2023 ha contestato 212.251a fronte delle 198.265 del ‘22, in forte aumento rispetto alle poco più di 146mila del 2020. Oltre la metà dei verbali è per divieti di sosta (108.675, quasi raddoppiati rispetto ai 67.140 del 2020) e per il ...