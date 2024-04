Poche nuvole - ma ancora aria fredda dal Nord Europa e temperature giù

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 19 aprile 2024) Prosegue il flusso didalverso l’meridionale, coinvolgendo anche la nostra regione conleggermente al di sotto delle medie stagionali ma con tempo un po’ più stabile. All’inizio della prossima settimana probabile aumento dell’instabilità per lo spostamento verso ovest di un nucleo di, ma con effettida valutare nel dettaglio. Queste le previsioni del tempo del Centro Meteorologico Lombardo a cura di Simone Budelli. Tempo Previsto: cielo generalmente poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso. Sulle Alpi annuvolamenti più consistenti con qualche debole nevicata tra tardo pomeriggio e sera.: minime in calo (2/6°C), massime in aumento (17/19°C).Venti: ...