Pneumatici estivi per auto - l' indagine Altroconsumo aiuta i consumatori ad orientarsi nella scelta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) (Adnkronos) - I test hanno coinvolto 16 diversi. I primi classificati: Continental, Michelin e Kumho. Milano, 19 aprile 2024 - In vista dell'annuale appuntamento con ilcambio gomme estive, che deve essere effettuato entro il 15 maggio,ha svolto un'che ha coinvolto 16 diversi modelli didisponibili sul mercato, con l'obiettivo dire iadvalutazione dei migliori modelli. I test sono stati condotti sottoponendo gliselezionati a diverse condizioni atmosferiche, sia su strada asciutta sia su strada bagnata, per verificarne stabilità, comodità di guida, risposta allo sterzo, comportamento in caso di ...