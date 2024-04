Play-in Eurolega 2023 2024 - il tabellone e gli accoppiamenti

(Di venerdì 19 aprile 2024) Ile glidei-in dell’di basket. Tutto pronto per il via a questa nuova modalità, definita ufficialmente “-in showdown”, che rende più appassionante la fase ad eliminazione diretta della competizione: infatti, in questo modo anche le squadre che hanno terminato la regular season in nona e decima posizione hanno una chance di accedere aioff. In particolare, i-in si disputeranno in due giorni, martedì 16 e venerdì 19 aprile. Una partita si giocherà tra la settima e l’ottava in classifica: chi vince, va aioff, mentre chi perde affronterà la vincente della partita tra la nona e la decima (mentre la perdente di quest’ultima partita sarà eliminata). Chi ...

