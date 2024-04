Piove sul Milan - Roma epica Mancini-Dybala | è impresa Piol - destino segnato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) Fine corsa europea per ile probabile fine ciclo rossonero per Stefanoi. Nella notte della verità la stoicadisintegra (2-1) le velleità dei rivali in un Olimpico stracolmo d’entusiasmo, bissa il successo ottenuto a San Siro e conquista la semifinale di Europa League. Per Daniele De Rossi una giornata indimenticabile, cominciata con la conferma per la prossima stagione annunciata dai Friedkin e terminata con la festa sotto la Sud. Per ilun’eliminazione che fa male davanti ai 4500 fedelissimi:i aveva chiesto ai suoi di giocare a calcio, cosa che non era accaduta all’andata, ma la squadra dopo il micidiale uno-due iniziale sotto la grandine si è svegliata tardi e nonostante la superiorità numerica per un’ora abbondante (espulsione di Celik) ha combinato poco. Se già la ...