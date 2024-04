Pioli Milan - ora il tecnico è a rischio | la situazione

Milan , dopo l’eliminazione in Europa League, Dj Ringo si è sfoga to per il fallimento e ha chiesto la testa di Pioli e Furlani La serata dello stadio Olimpico ha messo la parola fine all’avventura ... (dailymilan)

CDS - Da Buongiorno a Scalvini e Hancko, il Napoli vuole investire tanto in difesa, le ultime - Come riporta Il Corriere dello Sport, il Napoli vuole investire in difesa e avrebbe messo nel mirino quattro profili: "Il Napoli vuole investire anche in difesa, mai rinforzata dopo la partenza di Kim ...napolimagazine

Pioli-Milan, si fa dura: il derby può non bastare, le possibilità di un cambio da luglio sono alte - Stefano Pioli e il Milan si giocano il futuro. Entro pochi giorni il quadro sarà più chiaro, ma prima la partita con la Roma, poi l’Inter Poche ore e il Milan di Stefano Pioli scenderà in campo ...informazione

I nostri pronostici per la 33ª giornata di Serie A - Brilla la seconda stella nella notte di San Siro: Milan-Inter della 33esima giornata é infattil’occasione dei nerazzurri di vincere aritmeticamente il campionato. Anche l’Olimpico si accende per la su ...momentidicalcio