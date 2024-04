Pioli al capolinea. Roma-Milan 2-1. Umiliati senza vergogna

Europa League, Roma-Milan 2-1: giallorossi stoici, in dieci per un'ora volano in semifinale con Mancini e Dybala - Mancini e Dybala firmano il successo all'Olimpico che elimina i rossoneri. Celik espulso al 30', infortunio per Lukaku ...sportmediaset.mediaset

MEDIASET - Milan, la settimana di Pioli: Roma e derby decideranno il suo futuro - Sono bastati novanta minuti non all'altezza e una qualificazione alla semifinale di Europa League in salita per cambiare, nuovamente, le prospettive di vita rossonere di Stefano Pioli. Le certezze di ...napolimagazine

Pagina 1 | “capolinea Allegri, la Juve cambierà. Conte So le piazze che lo attirano…” - L'ex attaccante bianconero Padovano parla del futuro del tecnico livornese e poi dell'amico Antonio: "La Serie A ne beneficerebbe" ...tuttosport