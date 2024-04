Picchiano il cane e provano a seppellirlo vivo | orrore a Palermo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

Una vicenda sconvolgente ha turbato la comunità di Bagheria, in provincia di, dove due giovani di 20 e 22 anni sono stati denunciati per maltrattamenti a un animale. I due, parte di un gruppo di giovani dai 14 ai 22 anni, sono stati sorpresi mentre picchiavano brutalmente une tentavano di. L'allarme è stato dato da una passante che ha assistito alla scena e ha immediatamente chiamato le forze dell'ordine. Secondo il suo racconto, l'animale era circondato dai giovani, con un filo di ferro stretto attorno al collo e gravemente ferito, al punto da non riuscire più ad aprire un occhio.