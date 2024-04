Piantedosi riceve il parroco anti-camorra don Merola con 100 ragazzi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 19 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl ministro dell’Interno Matteo, insieme al capo della Polizia, Vittorio Pisani, ha accolto questa mattina al Viminale oltre 100della fondazione “‘A voce d’ ‘e creature” accompagnati da don Luigi, ilche solo pochi giorni fa è rimasto vittima di una grave intimidazione. L’opportunità, osserva il Viminale, “di vivere un’esperienza unica, un momento di gioia e di speranza per idella fondazione, provenienti da famiglie difficili e spesso segnate dalla presenza della criminalità organizzata”.“Un momento dal grande valore non solo simbolico: il segno concreto della solidarietà e del sostegno dello Stato ad una comunità impegnata ogni giorno per combattere l’illegalità e la violenza e ...