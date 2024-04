Pianoforte tra le foreste casentinesi Jannacci-Bollani | figli d’arte sul palco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 aprile 2024) Paoloe FridaMagoni apriranno l’edizione 2024 di Naturalmente, il 17 luglio in piazza Tarlati a Bibbiena. Un concerto speciale che vede due generazioni a confronto. L’esperienza e la gioventù, la canzone e le composizioni strumentali nel dialogo tra due pianoforti. Ma, le anticipazioni sul festival organizzato da Pratoveteri Aps con la direzione artistica di Enzo Gentile, svelano anche il nome di uno dei musicisti più apprezzati, Eugenio Finardi, che sabato 20 luglio in piazza Landino a Pratovecchio, presenterà il nuovo progetto musicale, Euphonia Suite, con cui ha voluto rileggere la sua storia e il repertorio di altri grandi colleghi, insieme a due musicisti di qualità come Mirko Signorile ale Raffaele Casarano al sax. "Per questa edizione abbiamo puntato a una serie di ...