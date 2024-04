(Di venerdì 19 aprile 2024) PISA "Numeri esponenziali". Trecentosessantacinque giorni dopo, "non è cambiato granché, anzi lesono in crescita, l’ultima è quella in provincia di Modena a un medico di famiglia assalito per aver fatto un certificato con 2 giorni di prognosi anziché 10", afferma il presidente dell’ordine dei medici di Pisa (che ha da poco consegnato due borse di studio in memoria della dottoressa), dottor Giuseppe Figlini. Leaisono di due tipi: "Personali, come quella di Seung a Barbara e dei familiari dei pazienti. Dietro ci sono tantissimi motivi e, ovviamente, dipendedalla gravità. Per quelle di tutti i giorni spesso alla base c’è la carenza di strutture, servizi e personale e il quadro migliorerebbe con adeguati investimenti". "Attese per essere visitati, carenza di posti letto, le ...

"Piaga aggressioni anche dei parenti contro i sanitari" - "Numeri esponenziali". Trecentosessantacinque giorni dopo, "non è cambiato granché, anzi le aggressioni sono in crescita, l’ultima è quella in provincia di Modena a un medico di famiglia assalito per ...lanazione

L'editoriale/ La Piaga del malaffare che la politica deve sanare - Di fronte alle inchieste giudiziarie per alcune malversazioni e per alcuni comportamenti illeciti di personale politico ci si pone il problema se stiamo per ricadere nella spirale simile a quella che.ilmessaggero

La Piaga del malaffare che la politica deve sanare - Di fronte alle inchieste giudiziarie per alcune malversazioni e per alcuni comportamenti illeciti di personale politico ci si pone il problema se stiamo per ricadere nella spirale simile a quella che.ilmattino