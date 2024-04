Petrolio in netto rialzo su Medio Oriente ma sotto i 90 dollari

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) Quotazioni delinrispetto a quelle della vigilia con l' accrescersi delle tensioni in. Tuttavia i prezzi dopo una fiammata iniziale oltre i 90al barile hanno poi ritracciato. Intorno alle 8 di questa mattina i futures sul greggio Wti passano di mano a 84,24al barile in aumento dell'1,83% sul valore di ieri sera a New York ed il Brent è a quota 88,77, in aumento dell'1,91%.