Perché la nausea uccide la fame | identificato il circuito cerebrale

(Di venerdì 19 aprile 2024) Scoperto ilche spegne l’appetito in presenza diUno studio condotto su topiti ha permesso agli scienziati di individuare ilresponsabile della diminuzione dell’appetito quando si avverte, separato da quello che regola la sensazione di sazietà. Neuroni attivati dallaUn gruppo di cellule cerebrali particolari si attivano quando i topi sperimentano la, ma non quando sono semplicemente sazi. Questo risultato è emerso da uno studio condotto dall’Istituto Max Planck per l’Intelligenza Biologica in Germania. Risultati dell’esperimento con i topi Utilizzando una tecnica chiamata optogenetica, i ricercatori hanno attivato artificialmente i neuroni L'articolo proviene da ...

Luciano Canfora, Giorgia Meloni e la parabola del Re nudo: Abbiamo dedicato questa premessa alla figura degli "Statisti" che abbiamo in Italia, perché ci ... ingaggiarono un funzionario di provata fede, lo issarono sulla sedia, e lui ripeté sino alla nausea: "...

Vomito dopo uova strapazzate: per Milano Ristorazione 'è tutto conforme': I bambini, però, hanno accusato sintomi come nausea, vomito e mal di pancia. Sarebbero stati in ... E ora qualcuno si chiede perché dalla scuola non sia partita (come conferma anche Milano Ristorazione) ...