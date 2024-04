Perché Israele ha attaccato l' Iran? I mini droni e la strategia soft | ecco cosa è successo davvero

"Israele e Iran non vogliono l'escalation". La lettura dell'esperto: chi spinge per la vendetta: Per il quale poi è 'altrettanto importante la portata e il modo con cui è stato condotto l'attacco', perché così Israele 'ha anche inviato il messaggio di non essere interessato a un'escalation, ...

Petrolio: 'Interesse Usa a tenerlo basso. Sanzioni Iran Nessun effetto reale': Nonostante l'attacco militare d'Israele e la fiammata che sembrava destinata a far schizzare i ... Questa discrepanza lascia i consumatori perplessi: perché i prezzi alla pompa non si alzano La ...