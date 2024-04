Perché Felipe Anderson ha scelto il Palmeiras - lo svela la presidentessa | “Ha fiducia in me”

(Di venerdì 19 aprile 2024) Il numero uno del club brasiliano ha rivelato i retroscena della scelta di: "Era una trattativa che andava avanti da tempo, ci ha scelti per la credibilità"

Lotito, frecciatina a Luis Alberto e Immobile: "Chi sceglie i milioni dell'Arabia, non è un giocatore da Lazio": ... lo fanno perché qualcuno vuole tornare nel proprio paese d'origine anche a condizioni ... Quindi Felipe Anderson è il modello da seguire. Non chi, come magari Ciro Immobile, è tentato dalle proposte che ...

Tutto pronto per il gran finale del Lovers Film Festival: Carlos si trasferisce nell'appartamento di Felipe; Francisca, perseguitata dal senso di colpa, vuol capire perché è successo l'irreparabile. L'incontro con il vicino di casa, ex amante del figlio, ...