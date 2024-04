Per ripristinare la rete Ethernet o Wi-Fi su Windows

Leggi tutta la notizia su navigaweb

(Di venerdì 19 aprile 2024) Quando utilizziamo il PC per lavoro o per studio può capitare di imbattersi in fastidiosi problemi di connettività: il computer che si connetteva perfettamente fino a ieri o fino a poche ore fa improvvisamente non si connette più, rendendo il dispositivo totalmente inutile. Chi possiede11 e10 può tentare dilae Wi-Fi utilizzando diverse impostazioni e comandi, così da risolvere velocemente i problemi legati alla connessione del PC. LEGGI ANCHE -> Guida al Centro connessioni die condivisione di1) Ripristino rapido dellaIl sistema di ripristino più rapido disponibile suè basato su una funzione ben nascosta del menu Impostazioni di ...