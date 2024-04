(Di venerdì 19 aprile 2024) Siamo tutti d’accordo che all'evento più glam dell’anno i protagonisti sono idelle star. Compresa JLo, nonostante dichiari che per la sua mise si affida al «mood dell’ultimo minuto». Difficile, ma non impossibile,

Jenny from the block è il titolo di uno dei suoi successi più famosi, datato 2002, ma a quanto pare gli abitanti del Bronx non pensano esattamente che Jennifer Lopez sia rimasta la stessa ragazza ... (news.robadadonne)

Fanno discutere le foto palesemente manipolate che compaiono nel documentario true crime di Netflix What Jennifer Did. Netflix è stata accusa ta di utilizzare immagini manipolate dall'intelligenza ... (movieplayer)

Per Jennifer Lopez il look del Met Gala si sceglie last minute . Ma dobbiamo crederle - Siamo tutti d’accordo che all'evento più glam dell’anno i protagonisti sono i look delle star. Compresa JLo, nonostante dichiari che per la sua mise si affida al «mood dell’ultimo minuto». Difficile, ...vanityfair

Scorsese: film su Sinatra con DiCaprio - Il regista Martin Scorsese prepara un film su Frank Sinatra dopo quello su Gesù. Il cast potrebbe includere Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence.quotidiano

RIT/MO 2024: Octo Ocra e Vladimir Ivkovic in line up - Rit/mo Festival si terrà a Granada il 3 e 4 maggio. Tra gli artisti annunciati Octo Octa, Jennifer Loveless, Vladimir Ivkovic e Alex Kassian.parkettchannel