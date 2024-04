Per Firenze…canta Firenze | il concerto solidale delle star fiorentine

(Di venerdì 19 aprile 2024), 19 aprile 2024 - “Per… canta”, questo il titolo dell’evento di beneficenza organizzato dal Rotary ClubBrunelleschi a favorerealtà filantropiche“Cure2Children” e “Pane quotidiano”. Ad esibirsi cantanti del calibro di Piero Pelù, Dolcenera, Federico Fiumani, Peppe Voltarelli, Finaz, Lorenzo Baglioni, Antonio Aiazzi (che ha contribuito anche all’organizzazione dell’evento e che si esibirà sul palco insieme a Pelù), Gianni Maroccolo, Yuri Lazaro, Underdog, Parione 6, Simona Bencini, Alessandro Canino, Manitoba, Handlogic, Insieme, Lorenzo ANdreaggi e Marco Parente. A presentare la serata sarà Daniela Morozzi. L’appuntamento è per lunedì 13 maggio alle 20,30 al Teatro Cartiere Carrara (ex Tuscany Hall). “Questo speciale spettacolo – ...

