Per anni si è pensato che la fibromialgia fosse frutto dell' immaginazione delle donne Invece è una malattia e anche invalidante Una giusta dieta - però può fare molto come spiego un biologo nutrizionista

(Di venerdì 19 aprile 2024) La fibromilagia è unacronica, che interressa quasi un milione d’italiani. O forse più, visto che diagnosticare correttamente questo disturbo non è facile. Tanti sono i sintomi con cui si manifesta, di sicuro quelli più comuni sono dolore diffuso in varie parti del corpo. Stzza e rigidità muscolare. Solo un’attenta analisi,può aiutare a capire se davvero si è davanti a un caso di. Al di làe cure laaiuta a stare meglio e a ridurre i sintomi. Ecco i consigli di un esperto. ...

A Uomini e Donne alta tensione in studio con Maria De Filippi che ha perso le staffe. Lei infatti ha iniziato ad accusare Tina Cipollari e Gianni Sperti, generando uno scontro inaspettato. Alla ... (caffeinamagazine)

Come anticipato da Vladimir Luxuria nel corso della quarta puntata de L’ Isola dei Famosi, i naufraghi della diciottesima edizione del reality hanno ricevuto un provvedimento disciplinare. Ieri sera, ... (isaechia)

BigMama, grazie a Giffoni ho deciso di fare musica nella vita - NAPOLI, 19 APR - È stata BigMama la protagonista assoluta della quarta giornata di Giffoni Shock, l'evento dedicato all'arte contemporanea e ai suoi linguaggi innovativi. Reduce dal successo di Sanrem ...mattinopadova.gelocal

Cancro, oncologo: "Tre anni per vaccino mRna contro melanoma" - "Sono convinto che il vaccino a mRna contro il melanoma arriverà con certezza a una registrazione. I tempi non saranno lunghi, c'è uno studio registrativo in corso, ma ci vorranno almeno 3 anni". Lo s ...adnkronos

