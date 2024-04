Peppe Di Napoli si ritira dall’Isola dei Famosi | il comunicato ufficiale – VIDEO

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di venerdì 19 aprile 2024) L’esperienza a L’Isola deidiDiè finita in quanto ha deciso dirsi. Il televoto di questa settimana è stato chiuso, verrà riaperto con gli altri quattro Naufraghi già in Nomination e si chiuderà durante la diretta di lunedì.Disidall' Isola dei: ilI voti pervenuti nella sessione annullata non sono considerati validi. Gli utenti che hanno votato attraverso SMS verranno rimborsati. Giuseppe, per tutti, è un pescivendolo da 4 generazioni. Nato e cresciuto nella “sua”, le giornate dicominciano all’una di notte quando va al mercato a selezionare il pesce migliore da vendere ...