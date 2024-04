Peppe Di Napoli si è ritirato dall’Isola dei famosi 2024 | “Televoto annullato”

Oggi, giovedì 18 aprile 2024, andrà in onda il quarto appuntamento con L' Isola dei Famosi . Al televoto si sfidano Joe Bastianich , Artur Dainese , Daniele Radini Tedeschi e Peppe Di Napoli. Chi sarà il ... (comingsoon)

"L'Isola dei Famosi", Peppe Di Napoli ha deciso di ritirarsi - La produzione del programma di Canale 5 ha comunicato la decisione del TikToker napoletano ...tgcom24.mediaset

Peppe Di Napoli si ritira ufficialmente dall’Isola dei Famosi - Un altro concorrente lascia per sempre le splendide spiagge dell’Honduras Non c’è pace per la nuova edizione dell’isola dei famosi ...tuttosulgossip

Milan, Di Stefano su Pioli: “Ciclo finito, filtra aria di cambiamento in estate” - Peppe Di Stefano, ai microfoni di Sky, ha svelato gli umori da casa Milan. Un elemento ben preciso fa pensare che la società manderà via Pioli a fine stagione. Il ciclo tremendo di partite per il Mila ...notiziemilan