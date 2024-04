Pechino Express - come è andata la prima tappa in Sri Lanka

(Di venerdì 19 aprile 2024) Terzo e ultimo paese dell’avventura I viaggiatori disono arrivati in Sri, terzo e ultimo Paese dell’avventura e punto di svolta nella gara. Nelladi ieri, 18 aprile, dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia, infatti, le coppie hanno corso 170 chilometri lungo la costa a poca distanza dalle onde dell’Oceano Indiano. Sono partiti dalla spiaggia di Negombo fino al traguardo di puntata Galle, la più grande città fortificata del sudest asiatico. Proprio ai piedi delle antiche mura, il conduttore Costantino Della Gherardesca e l’inviato speciale Fru hanno proclamato i verdetti: vincitrici diLe Amiche Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo, che hanno vinto tutto quello che c’era da vincere. candidate all’eliminazione, forse a sorpresa, la coppia Italia Argentina ...

Nuove energie ma anche primi cenni di cedimento dopo centinaia di chilometri sempre in corsa: l’arrivo in Sri Lanka , terzo e ultimo Paese dell’avventura di Pechino Express , è un punto di svolta nella ... (digital-news)

Antonella Fiordelisi è sicuramente una delle protagoniste indiscusse di questa edizione di Pechino Express 11. L’ex Vippona, così come fede all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, anche in ... (isaechia)

Instancabili e sempre più agguerrite, le sei coppie rimaste a Pechino Express 2024 hanno affrontato una nuova, cruciale tappa della Rotta del Dragone nella puntata andata in onda giovedì 18 aprile. ... (dilei)

Calcio Estero live Sky e NOW 19 - 21 Aprile (Premier League, Ligue 1 e Bundesliga) - Nuove energie ma anche primi cenni di cedimento dopo centinaia di chilometri sempre in corsa: l’arrivo in Sri Lanka, terzo e ultimo Paese dell’avventura di Pechino Express, è un punto di svolta nella ...digital-news

I Fratm fraintendono l’indizio nella biblioteca di Galle… - Una delle prime cose che i viaggiatori di Pechino Express imparano è stare attentissimi a tutto. Ad esempio, nell’episodio di ieri (su Sky e in streaming su NOW e sempre disponibile ...ilmessaggero

Pechino Express 2024, chi ha vinto la settima puntata, il rischio eliminazione e le prove - Cosa è successo nella puntata di ieri 18 aprile di Pechino Express 2024 Il riassunto, gli eliminati, le sfide, la classifica e le coppie in difficoltà.gazzetta