Pechino Express - chi è stato eliminato nella settima tappa

(Di venerdì 19 aprile 2024) Prosegue il viaggio dei concorrenti di2024, che seguono La Rotta del Dragone raggiungendolorolo Sri Lanka. L’avventuroso reality show porta le coppie in un percorso di 170 chilometri, come sempre costellato da momenti difficili, tensioni e grandi soddisfazioni., penalità e prime prove Il viaggio si apre con i vincitori della scorsa puntata, i Pasticcieri, che devono assegnare la loro penalità e scelgono le Amiche. Queste dunque, si troveranno a dover affrontare una speciale richiesta di Fru. La prima prova porta le coppie al mercato del pesce, dove aiutano i pescatori a svuotare i barili. Le Amiche, in più, dovranno trovare il pesce volante. Completano più velocemente la missione i Pasticcieri, le Ballerine e i ...

