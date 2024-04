Pazzesco in Eccellenza – Una Porche Carrera 911 - da oltre 120mila eur - al migliore in campo nelle ultime tre giornate di campionato

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 19 aprile 2024) Pubblicato il 19 Aprile, 2024 incredibile, ma vero. A quanto pare. Non sembra infatti uno scherzo il post social cheore è stato diffuso dalla società capolista del girone B del torneo di, l’Unipomezia, che ha annunciato quanto segue. “Con orgoglio e immensa gratitudine, comunichiamo una grande iniziativa in casa Unipomezia. Uno dei nostri partner più importanti, nonché il più grande rivenditore di automobili del Lazio, Gruppo Automobile, nella persona del suo CEO Rolando Cellitti, in occasione delletre gare di, decisive per la promozione in serie D, mette come premio al miglior giocatore indi ogni gara una splendida autovettura911”. Un annuncio choccante, anche perché la vettura ...