Parla l’agente costretto dai suoi superiori al test per l’omosessualità | Mi hanno umiliato e isolato

(Di venerdì 19 aprile 2024) Paolo, nome di fantasia, ha raccontato a Fanpage.it come è stato perseguitato per mesi dai funzionari del carcere in cui lavorava. Dalle accuse rivelatesi fasulle alla sospensione dal servizio, fino all'esame psichiatrico al CMO di Milano per "chiarire la sua personalità". Ha ottenuto 10mila euro di risarcimento dal TAR del Piemonte.