Parigi -minaccia farsi esploder -fermato

(Di venerdì 19 aprile 2024) 15.30 Arrestato aun uomo che avevato die nel consolato iraniano,nel 16° arrondissement. Secondo le testimonianze indossava un giubbotto esplosivo. Il consolato aveva fatto richiesta d' intervento e il Prefetto aveva ordinato il dispiegamento di reparti speciali. L'uomo si è poi consegnato spontaneamente e addosso non aveva alcun esplosivo.Proseguono i controlli nella zona, che nel frattempo era stata transennata

