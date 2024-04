Parigi - minaccia di farsi saltare in aria al consolato iraniano | Voglio vendicare la morte di mio fratello - arrestato - VIDEO

(Di venerdì 19 aprile 2024) Aun uomo è statodopo che hato diesplodere nelsituato in rue de Fresnel, nel residenziale 16esimo arrondissement, non lontano dalla Tour Eiffel. L'episodio è successo verso le 11 di venerdì mattina. L'uomo, 61 anni e, era stato visto da

Alta tensione a Parigi: "Uomo con una bomba nel consolato iraniano". Ma era un falso allarme - Articolo in aggiornamento Momenti di paura a Parigi. L'unità d'èlite della polizia francese (Bri) ha arrestato un uomo che si era asserragliato in un edificio… Leggi ...informazione

Israele attacca l'Iran, esplosioni a Isfahan. Aiea: "Siti nucleari al sicuro" - Parigi, fermato l'uomo che minacciava di farsi esplodere nel consolato iraniano Secondo fonti della tv BFM, l'uomo, entrato verso le 11 nel consolato iraniano a Parigi e sospettato di avere esplosivi, ...msn

Parigi, uomo minaccia di farsi esplodere nel consolato iraniano. Arrestato - La persona in questione, diversamente da quanto dichiarato, non aveva una cintura esplosiva. Come misura di sicurezza, e per ordine della questura di Parigi, la linea 6 della metropolitana è stata int ...italiaoggi