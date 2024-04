È stato arrestato un uomo che si era asserragliato in un edificio del consolato iraniano nel 16esimo arrondissement di Parigi . Il sogetto avrebbe detto di «voler vendicare il... (ilmessaggero)

Parigi, arrestato l'uomo asserragliato nel consolato iraniano. «Voleva vendicare il fratello» - È stato arrestato un uomo che si era asserragliato in un edificio del consolato iraniano nel 16esimo arrondissement di Parigi. Il sogetto avrebbe detto di «voler vendicare ...ilmessaggero

