Paret-Peintre vince l’ultima tappa del Tour of Alps 2024 - Lopez la generale

(Di venerdì 19 aprile 2024) Ilofsi chiude con la vittoria di Augustinsul circuito di Levico Terme. Il corridore francese ha preceduto in volata Antonio Tiberi e e Valentin. Lo spagnoloconquista, invece, la classificadavanti a O’Connor e Tiberi.DELOF: LA CRONACA La frazione odierna si è accesa sulla prima salita del Palù del Fersina dove hanno provato l’attacco Giulio Pellizzari e Geraint Thomas, ai quali il gruppo non ha lascito troppo spazio. In prossimità della seconda scalata al Gpm, è stato Tiberi a ...

