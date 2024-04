Pardo | Milan-Inter? Partita dal significato relativo Solo per i tifosi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 19 aprile 2024)in programma lunedì sera per il derby. I nerazzurri possono vincere lo Scudetto, Pierluigicomunque non dà troppo importanza allasu Tutti Convocati.– Pierluiginon dà importanza allanonostante tutto quello che potrebbe accadere a San Siro: «Francamente è unadal. Ildarà qualcosa in termini di orgoglio solamente. Lunedì sera contro l’avrà la possibilità di un sussulto, per dare un segnale ai. Per dire “lo vincerete, ma non a casa nostra”. Questo è il senso delladi lunedì».-News - Ultime notizie e calciomercato ...