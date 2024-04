Par condicio | che cosa succede se il governo cambia la legge?

(Di venerdì 19 aprile 2024) Giorgia Meloni parlerà indisturbata del premierato, Matteo Salvini del Ponte sullo Stretto, Daniela Santanchè di tutto fuorché dei suoi problemi giudiziari. Ma i giornalisti Rai non ci stanno e urlano: «Senza parsi ritorna ai tempi dell'Istituto Luce, dove non esisteva il contraddittorio»

Dopo l’addio di Amadeus dalle parti di Viale Mazzini è scattato il toto nomi su ci sarà il prossimo ad andare via. Tutti guardano alle scelte che farà il vicedirettore di Rai Approfondimento e ... (ilgiornaleditalia)

Questo articolo sulla par condicio è pubblicato sul numero 17 di Vanity Fair in edicola fino al 23 aprile 2024.

Ue, Meloni si sfila da 'toto-Draghi': "Nome autorevole, ma ora è filosofia" - Non apre e non chiude, semplicemente si sfila. Perché sul futuro di Mario Draghi ai vertici dell'Europa -quella che verrà dopo il voto del 9 giugno- per Giorgia Meloni si fa mera "filosofia". I giochi ...adnkronos

Meloni, "il dibattito su Draghi ai vertici europei è filosofia" - "Io sono contenta che si parli di un italiano ma questo dibattito è filosofia.ansa