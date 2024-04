Papa Francesco ringrazia studenti e insegnanti | Con passione e generosità vi impegnate a lavorare nel cantiere del futuro

Papa Francesco, ai bambini, siate sempre appassionati al sogno della pace - " Oggi più che mai, c’è bisogno di vivere con responsabilità, allargando gli orizzonti, guardando avanti e seminando giorno per giorno quei semi di pace che domani potranno germogliare e portare frutt ...acistampa

Papa Francesco incontra le Scuole di Pace: “Grazie perché vi impegnate a lavorare nel cantiere del futuro” - Per oggi, venerdì 19 aprile, in Vaticano, aula Paolo VI, come abbiamo scritto, è previsto l’incontro di Papa Francesco con le Scuole di Pace. Ecco le parole del Santo Padre rivolte a studenti, docenti ...tecnicadellascuola

Papa Francesco: alle Scuole per la pace, “siete chiamati ad essere protagonisti e non spettatori del futuro” - “Siete chiamati ad essere protagonisti e non spettatori del futuro”. È l’invito del Papa ai 6.000 ragazzi che affollano oggi l’Aula Paolo VI, in rappresentanza di 137 “Scuole per la pace”, provenienti ...agensir