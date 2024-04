Pancia gonfia e idratazione | i rimedi naturali e le tisane che funzionano

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 19 aprile 2024), alzi la mano chi non ce l’ha. È un problema diffusissimo e le cause sono diverse: nella maggioranza dei casi alimentazione scorretta, cattiva, stili di vita errati e non per ultimo lo stress. Sì, le ansie e le preoccupazioni contribuiscono ad avvertire quel senso di gonfiore addominale (spesso insopportabile) e sono concausa di cattiva digestione. Avete notato che in vacanza digerite meglio? Tutto dipende comunque da un organo importantissimo, la regia del nostro organismo: l’intestino. Se sta bene ci sentiremo meglio fisicamente e mentalmente. Se è infiammato, invece, saranno più frequenti gli stati di gonfiore e dolore addominale. ...