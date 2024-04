Panchina Milan - Stefano Pioli ko nel derby? Pazza idea per il sostituto

(Di venerdì 19 aprile 2024) L’allenatore del, potrebbe rischiare di perdere lain caso di ko nel. In piedi unaper ilLa sconfitta contro la Roma di ieri sera potrebbe aver messo con le spalle al muro. L’allenatore delsi è detto molto deluso della prestazione offerta dalla sua squadra all’Olimpico. Rendimento non all’altezza della situazioni, con diversi elementi chiave della rosa che hanno completamente steccato la serata. L’eliminazione ai quarti di finale di Europa League è un pesante boccone da mandar giù. E adesso che all’orizzonte c’è uncontro l’Inter tutta l’attenzione sarà proprio rivolta a questa sfida. Già si rincorrono ...

Roma, 18 aprile 2024 - Il Milan perde all'Olimpico come a San Siro ed esce contro la Roma ai quarti di finale di Europa League . Durano meno di mezz'ora le speranze del Diavolo, spente dalle reti ... (sport.quotidiano)

Il Milan è fuori dall’Europa League e l’ addio di Pioli a fine stagione è sempre più vicino: Ecco chi sono i favoriti per la panchina… Con l’uscita del Milan di Stefano Pioli dall’Europa League, la ... (dailymilan)

Ecco il borsino dei favoriti per la Panchina del Milan nella prossima stagione. Stefano Pioli non verrà esonerato. Antonio Conte ... (pianetamilan)

Inter, Lautaro insegue Meazza e Shevchenko: un derby verso la storia - Occhi puntati su lunedì 22 aprile, con l`Inter di Simone Inzaghi che può matematicamente centrare la vittoria dello Scudetto della seconda stella nel Derby contro.calciomercato

Milan, Pioli obiettivo del Napoli: in cima alle preferenze di De Laurentiis - Stefano Pioli, dopo la fine del ciclo al Milan, è prossimo ad una nuova avventura: il Napoli vorrebbe puntare su di lui, arrivano conferme. Il Milan e Stefano Pioli sono ormai ai saluti finali. Ancora ...notiziemilan

Cosa ha detto De Rossi a Llorente nella plateale sfuriata in Roma-Milan: ce l’aveva con un altro - Daniele De Rossi ha spiegato il motivo del suo sfogo in Panchina dopo un colloquio con Llorente in Roma-Milan di Europa League ...fanpage