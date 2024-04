Pallone in rosa. La Primavera dell'Academy torna a mani vuote dal Viola Park

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) Non arriva il secondo risultato utile consecutivo in terra toscana per le ragazze delladella San Marino Academy. Al, la Fiorentina si impone 4-0, inaugurando lo score sul finire di primo tempo con Bedini e nel recupero con Ciabini, prima di prendere ulteriormente e definitivamente il largo nella ripresa grazie alla doppietta di Di Benedetto. San Marino Academy: Basile; Spataro, Giannotti, Modesti, Ghio (49’ Falvo), Lombardi, Stoico, De Marsico (82’ Luccaroni), Gianni (46’ Penta), D’Angelo (70’ Bruciaferri), Cuciniello (82’ Saruba). A disp.: Blatti, Sardo. All.: Zaghini.femminile. Girone 1 (20ª giornata): Hellas Verona-Sassuolo 1-4, Sampdoria-Roma 1-2, Inter-Lazio 9-0, Milan-Juventus 1-1, Prma-Arezzo 2-1, Fiorentina-San Marino Academy 4-0. Classifica: Roma 46; Sassuolo 43; Inter 42; ...