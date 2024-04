Pallanuoto a1 Amarezza De Akker E’ il quinto ko di fila

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) AN 15 DEBOLOGNA 11 AN : Tesanovic, Del Basso 1, Dolce 3, Faraglia 2, Lazic, Gianazza, Renzuto Iodice 1, Guerrato 1, Balzarini 3, Manzi, Irving 3, Gitto 1, Massenza Milani. All. Bovo. DEBOLOGNA: Santini, Marchetti, Puccio 1, Mengoli, De Freitas, Grossi 1, Camilleri 4, Milakovic 2, Anfonso, Luonfo 2, Cocchi 1, De Simon. Pederielli. All. Mistrangelo. Arbitri: Cavaluoni, D’Antoni. Note: parziali 5-2, 3-2, 5-1, 2-6. E’ un ko che non fa male quello subito dalla Denel recupero della quarta giornata del Round Scudetto. A Brescia Edo Cocchi e compagni hanno subito la loro quinta sconfitta consecutiva. La squadra, nonostante la battuta d’arresto contenuta, ha avuto una reazione un po’ tardiva riuscendo ad accorciare il punteggio solo nell’ultimo quarto. "Purtroppo la reazione è arrivata a partita finita – ...