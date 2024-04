Oroscopo Paolo Fox sabato 20 Aprile 2024 | Bilancia piacevole

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 19 aprile 2024) L’diFox per oggi,20Ariete In questi giorni devi evitare di fare troppe cose. Serata, eventi imprevisti. Salute da curare. SAGITTARIO Toro Oggi ti senti agitato, esci dalle ambiguità. Attenzione questa sera a non provocare una discussione per nulla. Gemelli Oggi all’ultimo minuto un appuntamento può saltare, domenica sarà una giornata migliore. Cancro Spese in eccesso, non sci tranquillo. Puoi perdere la pazienza. In amore si recupera qualcosa. Leone Finalmente l’amore è in ripresa. In casa ci sono alcune tensioni che finiranno presto. Vergine Dovrai rimandare una partenza o un viaggio; ritardi nei contratti. Fai il punto della situazione.Sono ore ideali per programmare un ...