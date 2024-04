Oroscopo Paolo Fox del weekend - previsioni del 20 – 21 aprile 2024

Leggi tutta la notizia su ultimora.news

(Di venerdì 19 aprile 2024) Volge al termine la settimana eFox rilascia ledell'del 20-21. Cheaspettarsi? Secondo il celebre astrologo italiano saranno 48 ore movimentate, sotto la Luna in Vergine (sabato) e poi in Bilancia (domenica). I nati del Capricorno potrebbero ricredersi sull'amore mentre l'Ariete affronterà dei rapporti problematici. Di seguito leastrologiche del fine settimana 20-21/4 diFox.Fox 20 e 21: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Amore: rapporti problematici, ma non tutti subiranno questo ‘'terremoto''. Cerca di tenere d'occhio eventuali tensioni perché potrebbero verificarsi dei problemi. Emozioni: chi si è separato potrà ...