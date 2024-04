Ora tocca ad Avellino Sindaco e vice nei guai - sono accusati di corruzione L’Antimafia | segnale terribile

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) Il libro direvole degli scandali politici si arricchisce di nuovi capitoli. È come se, di colpo, a ridosso della competizione elettorale, si fosse rovesciato il pentolone di quella che la Procura etnea ha bollato come "degenerazione affaristica", mostrando il nesso marcio che unisce Nord e Sud, Torino a Bari, Catania ad. Ieri mattina è stato arrestato, e messo ai domiciliari, ildi, Gianluca Festa, sostenuto da quattro liste civiche, dopo aver rotto con il Pd. Era stato raggiunto, a metà marzo, da un avviso di garanzia per, rivelazione di segreto d’ufficio aggravata dal falso in atto pubblico, peculato. Secondo l’accusa, Festa avrebbe fatto pressione nei confronti di alcuni operatori economici – beneficiari di appalti del Comune – perché pagassero le ...