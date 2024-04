(Di venerdì 19 aprile 2024)all'ildella Ue sulle norme inserite nel decretoriguardanti i consultori. "Anche l'Ue bacchetta il governo" si sottolineano da M5s. "Fratelli d'Italia vuole rendere l'ancora più doloroso" accusano i Dem con Beatrice Lorenzin. "L'non ha legami con il, lo dice l'Ue", osserva anche Luana Zanella di Avs. Intanto intorno alle nuove norme nasce un'altra polemica che riguarda il confronto di ieri sera a Porta a Porta: "Sette uomini in studio a discutere di: la Rai ai tempi di Giorgia Meloni lascia che sia un parterre tutto maschile a discutere dei diritti delle donne", dicono i componenti Pd della Vigilanza. Il programma risponde: "Le donne invitate erano tutte indisponibili".

Secondo un emendamento approvato in commissione Bilancio alla Camera le Regioni possono «avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche del coinvolgimento di soggetti ... (ilsole24ore)

Opposizioni all'attacco dopo il monito Ue su aborto e Pnrr - Opposizioni all'attacco dopo il monito della Ue sulle norme inserite nel decreto Pnrr riguardanti i consultori. "Anche l'Ue bacchetta il governo" si sottolineano da M5s. (ANSA) ...ansa

Pro-vita nei consultori, l’Europa boccia il governo Meloni sull’aborto: “Misure nel decreto italiano non c’entrano col Pnrr” - L’emendamento di FdI per i pro-vita nei consultori bocciato dalla Commissione Ue: “Misura che non rientra nel Pnrr” ...unita