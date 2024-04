Opes Autofficina Salva resta in testa I Dinosauri inseguono a sei punti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) L’in vetta con seidi vantaggio suial termine della ventunesima giornata del campionato di serie A di calcio a 5 organizzato dall’Toscana Calcetto. La capolista si impone 5-2 sull’ottava forza del girone, lo Shakhtar Sacra, dicendo grazie in particolare a Cellini e Sorisi. Il primo infatti firma una tripletta, il secondo una doppietta. Per lo Shakthar i due gol di Cipriani non bastano per evitare la battuta d’arresto. Se l’chiama, comunque irispondono. Tra l’altro con un 5-2 speculare, ottenuto però ai danni del Gallotasaray. Sul campo di Iolo si assiste di nuovo a una tripletta e a una doppietta, siglate rispettivamente da Allori e Calamai. Per i rivali di ...