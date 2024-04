Operazione Discovery General. Amadeus e il pubblicone della sera

Chi è Alessandro Araimo, mister Discovery. Dopo Fazio ha convinto anche Amadeus - L’amministratore delegato di tutte le attività del Gruppo Warner Bros Discovery in Sud Europa è passato Condé Nast e Fininvest. Il contratto di Amadeus al Nove è opera sua. Così si candida a cambiare ...quotidiano

Fiorello annuncia: “Mentana tratta con il Nove dopo Amadeus”, anche Floris verso Discovery - FIorello annuncia in diretta la trattativa tra Mentana e il Nove: dopo Amadeus, parte il progetto del terzo polo generalista nella Tv italiana ...quifinanza

Fiorello è l’ultima boa della Rai, per non essere travolta dal mare forza Nove - L'Operazione Amadeus non sarà l'ultima messa a punto dal Nove ... Ma in realtà a una rete con alle spalle un colosso come Warner Bros Discovery i soldi certo non mancano. Dopo la perdita di importanti ...huffingtonpost