Opera for Peace - l' Accademia che dà futuro ai talenti della lirica

(Di venerdì 19 aprile 2024) Ieri sera è andato in scena a Villa Medici il primo dei quattro concerti organizzati dafor, associazione no-profit, in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti (BEI) e la Fondazione BNP Paribas. Sul palco si sono alternati 14 giovani provenienti da tutto il mondo, incluso Paesi in via di sviluppo o che si trovano in guerra. Grazie a corsi, masterclass e lezioni individuali, questi giovani aspiranti tenori diventeranno gli artisti del domani portando il proprio messaggio per la solidarietà, inclusione e unmigliore. Dalla sua fondazione,forha formato oltre 150 professionisti. Quattrodici giovanida 11 Paesi e cinque continenti coinvolti, otto insegnanti di fama mondiale, due settimane di masterclass e seminari fra Roma e ...