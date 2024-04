Onu - Usa hanno votato contro l’ammissione della Palestina

(Di venerdì 19 aprile 2024) Come annunciato, gli Stati Unitila bozza di risoluzione del Consiglio di Sicurezza Onu sull'ammissione a pieno titoloalle Nazioni Unite. Oltre al "no" degli Usa, due Paesi si sono astenuti e 12a favore.

"Nei prossimi giorni discuteremo con i nostri partner nuove misure punitive per rendere l'Iran responsabile in accordo con le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza e per ora vogliamo la condanna ... (quotidiano)

Un funzionario dell'amministrazione Biden ha annunciato che la risposta di Israele all' attacco di sabato notte sarà un raid limitato in territorio iraniano.Continua a leggere (fanpage)

Onu: Usa pone veto su adesione Palestina - Gli Stati Uniti hanno posto il veto su una misura del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite relativa alla richiesta di adesione della Palestina all'organizzazione internazionale. La bozza di riso ...giornaledipuglia

Gli Usa bloccano la Palestina all'Onu, l'ira dell'Anp - L'ingresso a pieno titolo della Palestina alle Nazioni Unite si scontra contro il muro di Washington scatendo l'ira dell'Anp. Gli Usa, come annunciato, hanno bloccato con il veto la bozza di ...ansa

Guerra in Medio Oriente: Israele prende tempo, l'Iran minaccia i siti nucleari. Veto sulla Palestina all'Onu - L'Iran prende la mira e punta, per ora a parole, al cuore militare di Israele in un gioco al rialzo che rischia di precipitare il Medio Oriente in una spirale incontrollabile nonostante la pioggia di ...ilsecoloxix