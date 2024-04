Omicidio Mollicone | parla l' ex fidanzata di Marco Mottola - usata per alibi

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 19 aprile 2024) AGI - "mi telefonò, mi disse 'mi hanno sentito a Frosinone e mi hanno chiesto dove fossi il 1 giugno del 2001 e se fossi andato al bar Chioppetelle'. Poi aggiunse 'ho detto che non mi ricordavo e che certamente se sono stato in quel bar l'unica persona con cui potevo stare eri tu'. E infine concluse con 'sicuramente chiameranno anche tè. Io in quel bar non ci sono mai stata". Lo ha detto Laura Ricci,connel 2002 davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Roma nel corso del processo sull'di Serena, la giovane ragazza di Arce uccisa nel 2001. "Di essere stata a Chioppetelle non potevo confermarlo perché non c'ero", ha aggiunto. "All'epoca avevo 17 anni, mi ero fatta una certa idea ma poi più tardi ho rivalutato ...